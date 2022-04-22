Республиканский ифтар: 7 фактов про главное событие Рамадана в Казани

Что известно о предстоящем юбилейном Республиканском ифтаре – 2022? Место, меню, развлекательная программа и как попасть? Все это в гайде «Татар-информа» с сегодняшней пресс-конференции.

В этом году мероприятие пройдет в выставочном центре «Казань Экспо» (около аэропорта) и примет 10 тысяч человек

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Куда ехать и сколько участников смогут поместиться?

В этом году мероприятие пройдет в выставочном центре «Казань Экспо» (около аэропорта) и примет 10 тысяч человек.

Республиканский ифтар проводят с 2014 года. Тогда мероприятие собрало 2,5 тысячи человек. В 2018 году 10 тысяч человек, в 2019-м – 15 тысяч, в 2020 году – 30 тысяч (онлайн), в 2021-м – 5 тысяч человек.

Республиканский ифтар проводят с 2014 года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сколько стоит?

Для всех участников ифтара всё бесплатно. Себестоимость одного комплекта на одного человека выйдет примерно в 600 рублей. В прошлом году на одного человека выходило 500 рублей, в этом году – 600. Стоимость продуктов выросла на 20%. Цены на упаковки для ланч-боксов цены поднялись в два раза.

Общий бюджет мероприятия – 6 млн рублей.

Чем угощают?

Постящихся ожидает: плов, эчпочмаки, беккены, чак-чак, финики, урюк, помидоры черри, маринованные корнишоны, фрукты, конфеты, печенье, вода и соки.

Для приготовления трапезных блюд закуплено 2 тонны говядины, 1 тонна риса, 1,5 тонны овощей, 1 тонна фруктов, 1 тонна сухофруктов, 600 кг чак-чака, 600 кг печенья и т.д.

Постящихся ожидает: плов, эчпочмаки, беккены, чак-чак, финики, урюк, помидоры черри, маринованные корнишоны, фрукты, конфеты, печенье, вода и соки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какая программа и когда старт?

С 17:00 до 19:00 гостей ожидает культурно-просветительская программа:

Халяль-маркет с 15 татарстанскими производителями

Показ женской мусульманской моды Modest Fashion Show

Живое исполнение нашидов и мунаджатов (религиозные песни)

Проповеди

Выступление муфтия Татарстана Камиля Самигуллина

Как попасть?

В этом году впервые вводятся электронные билеты. Получить их можно по заявке через мухтасибаты ДУМ РТ, мечети и приходы Казани, в резиденции ДУМ РТ или даже через структурные подразделения на месте работы. Сейчас штрих-кодами никого не удивишь, это уже обывательски применимо.

«Электронные билеты введены для удобства гостей. Особенно для тех, кто живет в отдаленных районах, чтобы им не пришлось приезжать. А также в целях предотвращения копирования (подделки. – Ред.) билетов, которое было раньше даже не десятками, а сотнями штук», – пояснил руководитель аппарата ДУМ РТ Ирек Арсланов.

Ирек Арсланов: «Электронные билеты введены для удобства гостей. Особенно для тех, кто живет в отдаленных районах, чтобы им не пришлось приезжать» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он также отметил, что один билет – на одного человека. «Конечно, разворачивать человека на месте мы не будем, но если выявим дублирующиеся билеты, то таких людей мы будем провожать в отдельную зону. Поэтому просим обратить внимание на это. Особенно это касается распространителей», – сказал Арсланов.

На билетах будут указаны остановки автобусов и парковки для автотранспорта.

Кто довезет?

Для гостей будут курсировать бесплатные спецрейсы на пригородных поездах до МВЦ «Казань Экспо» и обратно по следующему расписанию:

Первый пригородный поезд со станции «Казан-Пасс» стартует в 16:45. Обратный рейс со станции «Международный аэропорт Казань» стартует в 21:15.

Второй пригородный поезд со станции «Казан-Пасс» стартует в 17:40. Обратный рейс со станции «Международный аэропорт Казань» стартует в 23:00.

Кто поможет и как помочь?

Для организации Республиканского ифтара привлекут 500 волонтеров от 16 лет. Им предстоит работа как на самом мероприятии, так и в подготовке за два-три дня до него. В день Х они будут трудиться с 9:00 до 23:00.

Для организации Республиканского ифтара привлекут 500 волонтеров от 16 лет. Им предстоит работа как на самом мероприятии, так и в подготовке за два-три дня до него Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Набор волонтеров проводится в телеграм-канале, также желающие могут позвонить по номеру +7 (843) 237-86-18 либо заполнить заявку на сайте ДУМ РТ.

Наргиз Амруллаева