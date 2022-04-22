Республиканский ифтар: 7 фактов про главное событие Рамадана в Казани
Что известно о предстоящем юбилейном Республиканском ифтаре – 2022? Место, меню, развлекательная программа и как попасть? Все это в гайде «Татар-информа» с сегодняшней пресс-конференции.
- Куда ехать и сколько участников смогут поместиться?
В этом году мероприятие пройдет в выставочном центре «Казань Экспо» (около аэропорта) и примет 10 тысяч человек.
Республиканский ифтар проводят с 2014 года. Тогда мероприятие собрало 2,5 тысячи человек. В 2018 году 10 тысяч человек, в 2019-м – 15 тысяч, в 2020 году – 30 тысяч (онлайн), в 2021-м – 5 тысяч человек.
- Сколько стоит?
Для всех участников ифтара всё бесплатно. Себестоимость одного комплекта на одного человека выйдет примерно в 600 рублей. В прошлом году на одного человека выходило 500 рублей, в этом году – 600. Стоимость продуктов выросла на 20%. Цены на упаковки для ланч-боксов цены поднялись в два раза.
Общий бюджет мероприятия – 6 млн рублей.
- Чем угощают?
Постящихся ожидает: плов, эчпочмаки, беккены, чак-чак, финики, урюк, помидоры черри, маринованные корнишоны, фрукты, конфеты, печенье, вода и соки.
Для приготовления трапезных блюд закуплено 2 тонны говядины, 1 тонна риса, 1,5 тонны овощей, 1 тонна фруктов, 1 тонна сухофруктов, 600 кг чак-чака, 600 кг печенья и т.д.
- Какая программа и когда старт?
С 17:00 до 19:00 гостей ожидает культурно-просветительская программа:
- Халяль-маркет с 15 татарстанскими производителями
- Показ женской мусульманской моды Modest Fashion Show
- Живое исполнение нашидов и мунаджатов (религиозные песни)
- Проповеди
- Выступление муфтия Татарстана Камиля Самигуллина
- Как попасть?
В этом году впервые вводятся электронные билеты. Получить их можно по заявке через мухтасибаты ДУМ РТ, мечети и приходы Казани, в резиденции ДУМ РТ или даже через структурные подразделения на месте работы. Сейчас штрих-кодами никого не удивишь, это уже обывательски применимо.
«Электронные билеты введены для удобства гостей. Особенно для тех, кто живет в отдаленных районах, чтобы им не пришлось приезжать. А также в целях предотвращения копирования (подделки. – Ред.) билетов, которое было раньше даже не десятками, а сотнями штук», – пояснил руководитель аппарата ДУМ РТ Ирек Арсланов.
Он также отметил, что один билет – на одного человека. «Конечно, разворачивать человека на месте мы не будем, но если выявим дублирующиеся билеты, то таких людей мы будем провожать в отдельную зону. Поэтому просим обратить внимание на это. Особенно это касается распространителей», – сказал Арсланов.
На билетах будут указаны остановки автобусов и парковки для автотранспорта.
- Кто довезет?
Для гостей будут курсировать бесплатные спецрейсы на пригородных поездах до МВЦ «Казань Экспо» и обратно по следующему расписанию:
- Первый пригородный поезд со станции «Казан-Пасс» стартует в 16:45. Обратный рейс со станции «Международный аэропорт Казань» стартует в 21:15.
- Второй пригородный поезд со станции «Казан-Пасс» стартует в 17:40. Обратный рейс со станции «Международный аэропорт Казань» стартует в 23:00.
- Кто поможет и как помочь?
Для организации Республиканского ифтара привлекут 500 волонтеров от 16 лет. Им предстоит работа как на самом мероприятии, так и в подготовке за два-три дня до него. В день Х они будут трудиться с 9:00 до 23:00.
Набор волонтеров проводится в телеграм-канале, также желающие могут позвонить по номеру +7 (843) 237-86-18 либо заполнить заявку на сайте ДУМ РТ.
Наргиз Амруллаева