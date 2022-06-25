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Ру Тат
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Общество
25 июня 2022  13:06

Прощание с Пьером Нарциссом перенесено из-за «острого форс-мажора»

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Сегодня в Москве должно было состояться прощание с певцом Пьером Нарциссом. Однако из-за проблем, возникших с передачей тела, церемония переносится на среду, рассказала корреспонденту ТАСС бывшая супруга исполнителя Валерия Калачева.

«В связи с урегулированием внутренних вопросов между странами и семьями возник острый форс-мажор. Мы просим войти в положение всех неравнодушных, друзей, близких, поклонников и перенести прощание на среду в том же месте», — заявила она.

По словам Калачевой, прощание с Нарциссом пройдет 29 июня с 12 до 15.00.

Пьер Нарцисс скончался 21 июня в медикаментозном сне. Исполнителю хита «Шоколадный заяц» было 45 лет. Планируется, что певца похоронят в фамильном склепе на родине  — в Камеруне.

#умер #певец #церемония прощания
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