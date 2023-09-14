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Умерла народная артистка Татарстана Флера Сулейманова
В возрасте 84 лет скончалась народная артистка Татарстана, певица Флера Сулейманова.
«Сегодня утром скончалась в больнице. Нам, родным, сообщила ее дочь Альфия», — рассказала корреспонденту «Татар-информа» невестка артистки Лябиба ханум.
Флера Сулейманова родилась 9 марта 1939 года в селе Старое Барышево Камско-Устьинского района Татарской АССР. Она была известна в том числе как исполнительница одной из самых популярных песен на татарском языке, посвященных матерям, — «Әниемә».
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