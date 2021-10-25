Прощание с кинорежиссером Александром Рогожкиным пройдет 28 октября в Петербурге

Церемония прощания с режиссером Александром Рогожкиным состоится 28 октября в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киностудии «Ленфильм».

«Прощание состоится 28 октября в 13.00 на Богословском кладбище», — сказано в сообщении.

Александр Рогожкин — советский и российский кинорежиссер, сценарист, художник-декоратор, искусствовед, народный артист РФ, подаривший российскому кинематографу такие культовые кинокартины, как «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Кукушка» и многие другие.

Напомним, 23 октября деятель культуры скончался на 73-м году жизни. Причина смерти не сообщалась.