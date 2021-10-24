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24 октября 2021  15:47

Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин

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На 73-м году жизни умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин, передает РИА Новости.

Прескорбную новость подтвердили в пресс-службе «Ленфильма», не уточнив при этом причину смерти известного российского киномастера.

Многим соотечественникам он известен как режиссер «Особенностей национальной охоты» (1995) и «Особенностей национальной рыбалки» (1998), а также «Кукушки» (2002). Кроме того, он участвовал в создании «Улиц разбитых фонарей» (1998) и «Убойной силы» (2000). Всего на его счету более 15 снятых картин.

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