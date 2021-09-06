news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
6 сентября 2021  16:19
Зиля Мубаракшина

Прощание с Гараем Рахимом состоится 7 сентября у театра Камала

news_top_970_100

Церемония прощания с народным писателем Татарстана Гараем Рахимом пройдет 7 сентября у театра Камала, начало в 10.00.
«Прощание в 10.00, официальная часть начнется в 10.30. Ожидается участие заместителя председателя Госсовета Татарстана, председателя Комиссии по сохранению и развитию татарского языка при Президенте РТ Марата Ахметова и других официальных лиц», — сообщил корреспонденту «Татар-информа» председатель Союза писателей РТ Ркаиль Зайдулла.
«Татар-информ» покажет церемонию прощания онлайн.
Гарай Рахим скончался сегодня на 81-м году жизни после тяжелой болезни.

#прощание #церемония прощания
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное