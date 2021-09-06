Прощание с Гараем Рахимом состоится 7 сентября у театра Камала

Церемония прощания с народным писателем Татарстана Гараем Рахимом пройдет 7 сентября у театра Камала, начало в 10.00.

«Прощание в 10.00, официальная часть начнется в 10.30. Ожидается участие заместителя председателя Госсовета Татарстана, председателя Комиссии по сохранению и развитию татарского языка при Президенте РТ Марата Ахметова и других официальных лиц», — сообщил корреспонденту «Татар-информа» председатель Союза писателей РТ Ркаиль Зайдулла.

«Татар-информ» покажет церемонию прощания онлайн.

Гарай Рахим скончался сегодня на 81-м году жизни после тяжелой болезни.