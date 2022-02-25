Казань возродила «Бубновый валет»: авангардную живопись 1910-х можно увидеть в Музее ИЗО

фото: © Оксана Романова / ИА «Татар-информ»

В Галерею современного искусства, филиал Музея ИЗО РТ, вернулся авангард живописи дореволюционной России: здесь открылась выставка с одноименным творческому объединению тех лет названием «Бубновый валет». Как рассказала искусствовед Дина Ахметова, в планах Музея ИЗО РТ сделать постоянную экспозицию русского авангарда, но в эти намерения то и дело вмешиваются разные обстоятельства, в том числе частые «гастроли» казанской коллекции то зарубеж, то в Третьяковскую галерею. Предыдущая выставка авангарда открывалась в Галерее современного искусства в декабре 2020 года.

Фото: © Оксана Романова / ИА «Татар-информ»

«Но в этот раз, например, у нас появилась работа Натальи Гончаровой „Аэроплан над поездом“, которая отсутствовала года 3, будучи на выставке за рубежом. Большая часть авторов работ нашей коллекции состояла в обществе „Бубновый валет“ — процентов 80. А в первой выставке этого объединения (которая проходила в 1910-1911 годах в Москве — прим. Т-и) принимал участие и Кандинский. Но в наш проект сейчас он не вошел, так как работа его из коллекции нашего музея уехала сейчас для участия в выставке в Италии», — рассказала Дина Ахметова.

Искусствовед подчеркнула, что работы из фондов Музея ИЗО РТ «более реалистического плана, есть в них какая-то стилистическая общность». Основная их часть оказалась в Казани в 1920 году, когда Наркомпрос (Народный комиссариат просвещения, Государственный орган СССР) создавал Музей современного искусства на местах по всей России. В них, предполагалось, будут представлены картины современных художников актуальных направлений – от реалистов до радикальных беспредметников.

Фото: © Оксана Романова / ИА «Татар-информ»

«В 1920 году в мае на базе художественной школы прошла самая известная первая государственная выставка искусства и науки, самая масштабная, где были представлены все поступления, экспроприированные вещи из частных коллекций, где были представлены все направления, которые существовали в России в начале ХХ века, в том числе там были и большинство этих картин. Музеи современного искусства практически нигде не были созданы, несмотря на то, что картины передали. Они вливались в существующие музеи», - констатировала искусствовед.

Объединение авангардистов «Бубновый валет» было самым известным из множества подобных творческих союзов. Но просуществовало активно недолго - с 1911 по 1917 год. Впрочем ядро движения, его зачинатели, собирались и после, на протяжении советского периода, продолжая историю «Бубнового валета» почти до 50-х годов.

«Пока не ушел из жизни последний бубнововалетовец Роберт Фальк. А название „Бубновый валет“ объединению дал один из его создателей — Михаил Ларионов. Оно должно было эпатировать приличную публику, ассоциируясь с представителями шулеров, воришек, азартными играми, оно должно было вызывать отторжение, чувство брезгливости — намеренный эпатаж, на который они и рассчитывали», — пояснила Ахметова.

Фото: © Оксана Романова / ИА «Татар-информ»

Название самого направления авангард в живописи дал художник и критик Александр Бенуа по аналогии с военным термином, подразумевая, что это направление, как авангард войск, впереди главных сил. Он противопоставлял авангард художественному объединению «Мир искусств». Но по видению основателя «Бубнового валета» Михаила Ларионова, в основе искусства должно быть народное искусство, декоративно-прикладное искусство, художники-самоучки, вывески трактирные – все, что окружает человека в повседневной жизни, а не высокое искусство идеалов.

На выставке представлены расписные подносы начала ХХ века, они же – частые «персонажи» натюрмортов бубнововалетовцев. Особенность новой выставки авангарда в целом – большое количество натюрмортов и пейзажей, хотя для художников объединения был не менее характерен портрет. Представлена одна из самых публикуемых работ Ларионова – «Провинциальная франтиха» и редкий автор Кульбин с небольшим пейзажем. А также четыре скульптуры: деревянные скульптуры Сергея Коненкова „Леда и Лебедь“ (две самостоятельные фигуры), „Демон (Паганини)» и бронзовая модель памятника Михаилу Бакунину (российский революционер, публицист, один из основоположников анархизма, идеолог народничества — прим. Т-и). Бориса Королева.

Фото: © Оксана Романова / ИА «Татар-информ»

«Сам памятник поставили в Москве в 1919 году, но долго он не простоял — был снесен. Но сохранилось несколько его моделей, в том числе наша. Причиной сноса стала смелая кубофутуристическая форма памятника, которая никому не понравилась. Королев был одним из очень немногих скульпторов в России, которые работали в кубистическом стиле», — пояснила куратор выставки Дина Ахметова.

Влияние художников, составлявших «Бубновый валет», резюмировала она, ощущалось весь ХХ век и продолжается до наших дней. Выставка авангарда «Бубновый валет» в Галерее современного искусства будет работать до 31 мая.