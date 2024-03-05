Проректор КГМУ на форуме в Москве рассказала, что значит для женщин быть врачом

Фото: пресс-служба КГМУ

Проректор Казанского государственного медицинского университета, заведующая кафедрой госпитальной терапии Диана Абдулганиева на форуме «Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию» на ВДНХ выступила с лекцией на тему «Женщина – врач: сочетание таланта, вдохновения и заботы о здоровье». Встреча прошла на стенде Татарстана на выставке-форуме «Россия», сообщает пресс-служба вуза.

Фото: пресс-служба КГМУ

«Поскольку нынешний год объявлен Указом Президента РФ Годом семьи, одной из главных тем саммита является защита семьи и сохранения традиционных ценностей. Кроме того, участники форума обсудят улучшение качества жизни, развитие социальной инфраструктуры, механизмы поддержки женского предпринимательства и меры, которые необходимо предпринять в борьбе с бедностью», – отмечается в сообщении.

Всероссийский женский форум будет проходить 5 и 6 марта с 10.00 до 21.00 в павильоне 75 на ВДНХ. Вход свободный. Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте выставки-форума «Россия». Подробнее о том, как прошел первый день, читайте в репортаже «Татар-информа».

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.