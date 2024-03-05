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Проректор КГМУ на форуме в Москве рассказала, что значит для женщин быть врачом
Проректор Казанского государственного медицинского университета, заведующая кафедрой госпитальной терапии Диана Абдулганиева на форуме «Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию» на ВДНХ выступила с лекцией на тему «Женщина – врач: сочетание таланта, вдохновения и заботы о здоровье». Встреча прошла на стенде Татарстана на выставке-форуме «Россия», сообщает пресс-служба вуза.
«Поскольку нынешний год объявлен Указом Президента РФ Годом семьи, одной из главных тем саммита является защита семьи и сохранения традиционных ценностей. Кроме того, участники форума обсудят улучшение качества жизни, развитие социальной инфраструктуры, механизмы поддержки женского предпринимательства и меры, которые необходимо предпринять в борьбе с бедностью», – отмечается в сообщении.
Всероссийский женский форум будет проходить 5 и 6 марта с 10.00 до 21.00 в павильоне 75 на ВДНХ. Вход свободный. Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте выставки-форума «Россия». Подробнее о том, как прошел первый день, читайте в репортаже «Татар-информа».
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