Женский форум на ВДНХ в первый день собрал свыше 2 тыс. выдающихся женщин со всей России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В московском парке ВДНХ завершился первый день Всероссийского форума «Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию». Татарстан на своем стенде представил обширную программу: увлекательные мастер-классы, лекции и встречи с выдающимися представительницами прекрасного пола. Всего на площадке выставки-форума «Россия» сегодня собралось более 2 тыс. женщин разных профессий из всех регионов страны: политиков, предпринимательниц, общественниц, прекрасных представительниц сфер культуры, образования, здравоохранения, спорта и многих других.

На стенде Татарстана гости могли встретиться с разными спикерами – от дизайнеров, благотворителей до руководителей государственных органов и депутатов различного уровня. Москвичи и гости столицы посетили тематические сессии, дискуссии, презентации, выставки, показы коллекций, лекции, мастер-классы по игре на гуслях, ораторскому мастерству, кружевоплетению и ткачеству..

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Перед гостями выступила руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт – Милосердие» Алсу Набиева. В рамках мероприятия она представила книгу, в которой собраны все известные женщины Татарстана – «Женские имена Республики Татарстан: том 1. История и современность».

«Их вклад в развитие нашего региона огромен. Каждая из них по своему направлению – это героиня, это труженица, которая очень много сделала для своей семьи, для развития малой родины, своего муниципалитета, республики в целом», – отметила политик.

Набиева также передала букет цветов от татарстанского парламента главе Совфеда РФ Валентине Матвиенко и поздравила ее с наступающим Международным женским днем.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В список великих женщин Татарстана попала и уполномоченная по правам человека в РТ Сария Сабурская. Сегодня она также посетила форум и рассказала гостям о работе по защите людей и их прав, о том, какие задачи сегодня стоят перед государственными правозащитниками.

Фото: аппарат уполномоченного по правам человека в РТ

«Замечательно, что такого рода мероприятия проводятся на таком высоком, федеральном уровне! Это особенно показывает то, что женщины важны, нужны и значимы в современных реалиях», – подчеркнула омбудсмен.

Стенд Татарстана посетила депутат Госдумы РФ Альфия Когогина, которая прочла лекцию на тему «Женщина в российской политике: вызовы и возможности».

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Сегодня специально вернулась из региона в Москву, чтобы поддержать своих землячек – женщин, участвующих во Всероссийском женском форуме „Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию“, который проходит в рамках Международной выставки „Россия“», – подчеркнула она.

Мероприятие будет проходить 5 и 6 марта с 10.00 до 21.00 в павильоне 75 на ВДНХ. Вход свободный. Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте выставки-форума «Россия».