Проректор КФУ заявил, что в России необходимо построить углеродные полигоны

В области энергетического перехода у России должен быть свой путь. Страна является крупнейшим в мире держателем газовых и углеводородных ресурсов. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал проректор Казанского федерального университета, профессор Данис Нургалиев.

«Прошлый год был годом карбоновых полигонов. Они должны выработать технологию измерения выброса и сегрегацию углекислого газа и в дальнейшем откалибровать их со спутниковыми данными», — пояснил собеседник агентства.

Нургалиев также напомнил, что в прошлом году было принято решение о создании 16 полигонов в различных регионах страны, в том числе и на площадке КФУ.