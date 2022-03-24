news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Наука и образование
24 марта 2022  14:24
Эльвира Зайнулина

Проректор КФУ заявил, что в России необходимо построить углеродные полигоны

news_top_970_100

В области энергетического перехода у России должен быть свой путь. Страна является крупнейшим в мире держателем газовых и углеводородных ресурсов. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал проректор Казанского федерального университета, профессор Данис Нургалиев.

«Прошлый год был годом карбоновых полигонов. Они должны выработать технологию измерения выброса и сегрегацию углекислого газа и в дальнейшем откалибровать их со спутниковыми данными», — пояснил собеседник агентства.

Нургалиев также напомнил, что в прошлом году было принято решение о создании 16 полигонов в различных регионах страны, в том числе и на площадке КФУ

#нефть #полигоны #казанский федеральный университет
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное