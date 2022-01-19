Профессор КФУ: На развитие карбоновых полигонов Татарстан в 2022 году получит до 150 млн

Для мониторинга выбросов в атмосферу вредоносных газов на трех карбоновых полигонах — лесном, сельскохозяйственном и водном Татарстан в 2022 году получит федеральное финансирование в размере до 150 млн рублей. Об этом сообщила директор института экологии и природопользования КФУ, доктор биологических наук, профессор Светлана Селивановская.

«Мы ожидаем, что в этом году от Министерства науки и высшего образования РФ получим порядка 140-150 млн. Мы отправили заявки, которые рассмотрит бюджетная комиссия. Около 80-85 млн должны дать на оборудование, систему eddy covariance, метеостанцию, стационарные и переносные камеры для фиксации диоксида углерода, метановые датчики. Надеемся, что нам дадут порядка 40 млн на исследовательские проекты по климатической повестке. Еще 20 млн ожидаем на образовательную деятельность и просветительские мероприятия», — сказала она корреспонденту ИА «Татар-информ».

Спикер КФУ пояснила, что проект по созданию карбоновых полигонов предполагает как федеральное, так и республиканское финансирование. В прошлом году республика в лице «Татнефтехиминвест-холдинга» его профинансировала в размере 40 млн. рублей. На эти деньги завершена процедура закупки системы eddy covariance и постройки вышки, метанового датчика и метеостанции на первом участке «Обсерватория».

«Лесной участок в районе Обсерватории заработает в полную силу уже в этом году. Там будет установлена башня с оборудованием для мониторинга потоков климатических газов. Наземные исследования были начаты осенью. Водный участок будет расположен на Саралинском участке Куйбышевского водохранилища», — отметила Селивановская.

Участок «Саралы» планируется как наблюдательный пост за экосистемами Куйбышевского водохранилища, а «Большие Кабаны» — как испытательный участок карбоновой фермы в Лаишевском районе. Весной 2022 года на участке «Обсерватория» казанские ученые начнут проводить эксперименты на новом оборудовании.

«Это очень дорогостоящий проект. Одна система eddy covariance стоит 26 млн, метеостанция, которая ставится параллельно, — порядка 3,5 млн, метановый датчик — 5 млн, 40-метровая вышка — порядка 6 млн. Но мы вынуждены это делать потому, что европейцы будут принимать данные России, сделанные только на том оборудовании, на котором работает вся Европа», — подчеркнула Селивановская.

Собеседница напомнила, что в 2023 — 2025 годах для экспортеров товаров в Евросоюз и другие страны будет введен углеродный налог, который будет рассчитываться в зависимости от того, какой углеродный след оставляют предприятия.

«Для предприятий мы будем разрабатывать и предлагать технологии, которые им позволят сократить выбросы СО2 в атмосферу», — сказала профессор КФУ.

Согласно ее данным, на территории стран Евросоюза насчитывается 180 мониторинговых точек для контроля климатических газов, а по всей России их лишь восемь. Причем системой eddy covariance пока оснащены лишь три. Однако благодаря проекту «Карбоновые полигоны» число мониторинговых точек в нашей стране увеличится до 80.

Пилотный проект по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса Министерство науки и высшего образования РФ запустило в прошлом году. Республика Татарстан — участник федеральной программы «Карбоновые полигоны», здесь реализуется проект «Карбон-Поволжье».