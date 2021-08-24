Проректор КФУ: Нет никакого присоединения училища имени Фешина к университету

Присоединять Казанское художественное училище имени Н. И. Фешина к КФУ не планируется. Об этом заявил во время прямой линии проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Тимирхан Алишев.

«Никакого присоединения нет. Мы говорим о слухах, которые ходят в средствах массовой информации. На самом деле, хорошо, что обсуждается это, а не какие-то менее позитивные вещи, – сказал он. – Я уверен, что училище имени Фешина никуда не исчезнет. Думаю, что если выпускники этого училища захотят продолжить обучение в стенах нашего университета, то им всегда здесь будут рады».

Алишев добавил, что Казанское художественное училище остается такой же образовательной организацией, как и сейчас. «И никогда планов о его ликвидации не было. Вопрос ставится о развитии творческого образования в Татарстане, среднего профессионального образования в этой сфере, создании интегрированных программ, вовлечении ребят в проектную деятельность, междисциплинарных исследованиях в этой области. Вот о чем идет речь, и это надо обсуждать», – отметил спикер.

Проректор университета подчеркнул, что в настоящее время сфера креативных индустрий входит в различные направления, например, в инженерную область. «Думаю, что здесь много перспективных направлений интеграции, по крайней мере в образовательной части, чтобы студенты могли повышать свою квалификацию, учиться по интегрированным образовательным программам», – заметил он.

Ранее руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова заверила, что каких-либо решений о слиянии Казанского федерального университета и Казанского художественного училища имени Н. И. Фешина не принималось. Министр культуры РТ Ирада Аюпова также подтвердила, что «вопрос присоединения Казанского художественного училища к КФУ в настоящее время не стоит в повестке дня Фешинского училища», о чем сообщало ИА «Татар-информ».