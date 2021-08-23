Галимова: Решений о слиянии КФУ и училища имени Фешина не принималось

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Каких-либо решений о слиянии Казанского федерального университета и Казанского художественного училища имени Н. И. Фешина не принималось. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«Я не знаю, откуда источник такой информации. Я только могу одно сказать — что таких решений не принималось. Ни о каком слиянии решений не принималось», — подчеркнула Лилия Галимова.

Ранее на совещании в Кабинете Министров РТ, состоявшемся в начале августа, ректор КФУ Ильшат Гафуров предложил присоединить Казанское художественное училище к возглавляемому им университету.

Позднее министр культуры Татарстана Ирада Аюпова заявила, что вопрос присоединения к КФУ отсутствует в повестке дня художественного училища. Она также обратила внимание на возможные правовые коллизии, связанные со слиянием учебных учреждений, подотчетных разным ведомствам.

Кроме того, была создана петиция в защиту самостоятельного статуса училища имени Фешина. Она опубликована на сайте Change.org (к моменту создания материала ее подписали 3293 человека).