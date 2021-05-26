Проректор КФУ: Для студентов некоторых направлений нужно ввести профессиональный экзамен

Для студентов ряда образовательных направлений стоит ввести профессиональный экзамен. В частности, это касается будущих педагогов, юристов и медиков, ведь цена ошибки в подготовке здесь очень высока. Об этом на заседании круглого стола в рамках Международной научно-практической конференции «Державинские чтения» в Казани заявил проректор КФУ по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский.

«Подтверждение качества образования требует наличия измеримых критериев, которые необходимо четко совместными усилиями определить», — считает Таюрский.

Ранее на этом же заседании руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал об изменениях в системе аккредитации образовательных учреждений.