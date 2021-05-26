Глава Рособрнадзора на конференции в Казани: Старая модель аккредитации вузов себя изжила

С 1 марта 2022 года произойдет переход на бессрочную аккредитацию вузов с периодическим подтверждением качества обучения. Об этом на заседании круглого стола в рамках Международной научно-практической конференции «Державинские чтения» в Казани сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Мероприятие проходило в КФУ, сообщает пресс-служба университета.

Музаев подчеркнул, что качество подготовки студентов будет строго контролироваться и образовательные организации с большим количеством замечаний будут отправлены на переаттестацию.

Также руководитель Рособрнадзора предложил частично отойти от старой системы ФГОС и перейти на так называемые аккредитационные показатели, такие как оценка качества учреждений по ФОС, качество ППС, средний балл ЕГЭ, процент трудоустройства и т. д.

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров согласился с тем, что старая модель аккредитации вузов нуждается в преобразовании.