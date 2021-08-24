Проректор КФУ: Для обучения и заселения в общежитие от студентов не требуют вакцинации

Для посещения очных занятий и заселения в общежитие от студентов КФУ не требуется обязательная вакцинация. Об этом сообщил во время прямой линии проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Тимирхан Алишев.

«Нет необходимости в ПЦР-тесте для большинства студентов, которые будут учиться в нашем университете и уже учатся. Такого требования, как обязательная вакцинация, к студентам не предъявляется ни для заселения в общежитие, ни для допуска к очным занятиям», – рассказал проректор вуза.

При этом Алишев отметил, что администрация университета рекомендует студентам и сотрудникам сделать прививку от Covid-19. «Прежде всего вакцинироваться необходимо, чтобы обеспечить безопасность. Это коллективная безопасность, сознательность, чтобы обеспечить безопасный режим обучения для всех, кто находится в университете. Требование мы не предъявляем, но мы советуем, рекомендуем студентам, чтобы они это сделали», – подчеркнул он.

Спикер уточнил, что студенты-иностранцы уже при въезде в Россию сдают ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда. При заезде в общежития КФУ они в течение 72 часов должны будут предъявить в университет еще один отрицательный ПЦР-тест.

«В случае предъявления второго отрицательного теста они допускаются к очным занятиям. Но это не говорит о том, что в течение 72 часов у них будут каникулы. Они могут продолжать учиться онлайн. Все занятия, которые проводятся в гибридном режиме, для них будут доступны. Потому что ребята могут приехать не только в сентябре, но и в октябре, когда учебный процесс уже будет идти», – пояснил Алишев.

Директор Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ Юлия Виноградова добавила, что для заселения в общежития российским студентам не нужно сдавать ПЦР-тест. «Эта процедура касается только иностранных граждан, которая связана именно с процессом въезда в страну. Если студент не является иностранным обучающимся, то ему не потребуется ПЦР-тест для заселения в общежитие», – заметила она.

Ранее Минобрнауки России рассказало о вакцинах, доступных студентам-иностранцам.