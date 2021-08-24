Минобрнауки России рассказало о вакцинах, доступных студентам-иностранцам

Студенты-иностранцы, имеющие полис медицинского страхования, смогут привиться любой из российских вакцин, остальным будет доступен однокомпонентный «Спутник Лайт». Об этом со ссылкой на главу Минобрнауки России Валерия Фалькова сообщает РИА Новости.

«Иностранцы, у которых есть полис ОМС, смогут привиться по общим правилам любой из зарегистрированных вакцин. Остальным будет доступен „Спутник Лайт“», — говорится в сообщении.

По словам министра, ведомство доработало схему работы с иностранными студентами. Они смогут вернуться, чтобы продолжить учебу в России, вне зависимости от открытия авиасообщения. Этим вопросом занимаются Министерство науки и высшего образования, Минздрав совместно с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.