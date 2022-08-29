Пропавшую в Казани девочку из Красноярска нашли в парке «Урам»

Пропавшую 15-летнюю девочку из Красноярска нашли в казанском парке «Урам». Об этом «Татар-информу» рассказала мать ребенка.

Школьница пропала вчера днем. Сутки ее искали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и полицейские, пока утром им не позвонили очевидцы и не сообщили, что видели похожую девочку в парке.

«Всю ночь мы искали ее. Вы не представляете, как это страшно. Слава Богу, что ей на пути никто не попался», – делилась переживаниями мать девочки.

Девочка вместе с мамой приехали на танцевальный фестиваль и живут на территории одного из казанских лагерей. Накануне ребенок снова решил поехать на финальное представление в парке «Урам», но уже своим ходом.

Сразу после сообщения очевидцев, волонтеры и стражи порядка выехали за девочкой в парк. Сейчас она находится вместе с матерью в лагере.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани почти сутки ищут 15-летнюю девочку из Красноярска.

Сообщение о том, что пропал ребенок появилось на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.