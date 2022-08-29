В Казани ищут 15-летнюю девочку из Красноярска, пропавшую сутки назад

В Казани почти сутки идут поиски 15-летней девочки из Красноярска. Сообщение о поиске ребенка появилось на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.

Информацию о пропаже ребенка «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе МВД по РТ. Идут розыскные мероприятия.

По данным источника агентства, девочка вместе с мамой и младшим братом приехали на танцевальный фестиваль и проживали на территории одного из оздоровительных лагерей в Казани. Накануне ребенок по неустановленным причинам сбежал из лагеря. Сейчас ведутся поиски пропавшей.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Министерства молодежи РТ, мама с девочкой жили вместе в одной комнате на территории лагеря. В самом лагере смены завершились еще 13 августа, а это был платный заезд туристов из Красноярска. В настоящее время поиски ребенка продолжаются.



