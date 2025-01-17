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Пропавшую в Казани 19-летнюю девушку нашли живой
В Казани нашли 19-летнюю девушку, которая пропала накануне по дороге домой. Девушку нашли вчера около 22:30. Об этом мэрия столицы сообщила у себя в Telegram-канале.
Накануне «Татар-информ» сообщал, что в полицию Казани обратилась женщина, сообщив о пропаже 19-летний дочери. По информации администрации Советского района города, девушка по имени Алина покинула здание «Добрая Казань» на улице Сеченова, 5, и последний раз выходила на связь около 15:45. Позже стало известно, что девушку нашли.
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