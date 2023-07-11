news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пропавшие в Пермском крае туристы найдены живыми
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Туристическую группу с детьми, пропавшую в Пермском крае, видели очевидцы в 30 километрах до конца маршрута, все живы, сообщает РИА Новости.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что группа туристов пропала на маршруте по реке Усьва в Пермском крае. Отмечается, что группа отправилась на маршрут по реке Усьве 4 июля. 9 июля они должны были прибыть в поселок Усьва, но так и не вышли на связь.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2