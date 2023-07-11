Пропавшие в Пермском крае туристы найдены живыми

Туристическую группу с детьми, пропавшую в Пермском крае, видели очевидцы в 30 километрах до конца маршрута, все живы, сообщает РИА Новости.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что группа туристов пропала на маршруте по реке Усьва в Пермском крае. Отмечается, что группа отправилась на маршрут по реке Усьве 4 июля. 9 июля они должны были прибыть в поселок Усьва, но так и не вышли на связь.