В Пермском крае пропала группа туристов с детьми

В пермском крае пропала группа из 22 туристов, в том числе 11 детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС.

«Группа туристов пропала на маршруте по реке Усьва в Пермском крае, ведется поиск», – указано в сообщении.

Отмечается, что группа отправилась на маршрут по реке Усьве 4 июля. 9 июля они должны были прибыть в поселок Усьва, но так и не вышли на связь.