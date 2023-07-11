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В Пермском крае пропала группа туристов с детьми
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В пермском крае пропала группа из 22 туристов, в том числе 11 детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС.
«Группа туристов пропала на маршруте по реке Усьва в Пермском крае, ведется поиск», – указано в сообщении.
Отмечается, что группа отправилась на маршрут по реке Усьве 4 июля. 9 июля они должны были прибыть в поселок Усьва, но так и не вышли на связь.
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