Пропавшего в Тукаевском районе РТ рыбака продолжают искать спасатели, полиция и волонтеры

Продолжаются поиски 23-летнего мужчины, который пропал в Тукаевском районе РТ, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Накануне июня поиски велись в природной среде по полям рядом с поселками Мусабай Завод, Куперле, Шукрале, Таш-Кичу совместно с полицией и волонтерами.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Всего было обследовано 32 квадратных километра.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что 20 числа парень уехал рыбачить в Мамадыш, в районе часов 15 сообщил родным, что собирается домой, но до дома не добрался.