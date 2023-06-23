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Пропавшего в Тукаевском районе РТ рыбака продолжают искать спасатели, полиция и волонтеры
Продолжаются поиски 23-летнего мужчины, который пропал в Тукаевском районе РТ, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Накануне июня поиски велись в природной среде по полям рядом с поселками Мусабай Завод, Куперле, Шукрале, Таш-Кичу совместно с полицией и волонтерами.
Всего было обследовано 32 квадратных километра.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что 20 числа парень уехал рыбачить в Мамадыш, в районе часов 15 сообщил родным, что собирается домой, но до дома не добрался.
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