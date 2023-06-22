МЧС рассказали подробности поисков пропавшего в Тукаевскоом районе рыбака

В Татарстане спасатели второй день участвуют в поисках пропавшего 23-летнего мужчины, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что 20 числа парень уехал рыбачить в Мамадыш, в районе часов 15 сообщил родным, что собирается домой, но до дома не добрался.

Сообщение о том, что 23-летний рыбак не выходит на связь поступило накануне в 16.50. Прибыв на место, спасатели обследовали территорию на площади 13 квадратных метров между деревнями Куперле и Шукрале, по лесопосадкам вдоль автодороги Челны-Сарманово, от деревни Шукрале до населенного пункта Ташкичу. Кроме того, спасатели обследователи местность вокруг садового товарищества, в пойме реки и по берегам реки Челнинка, обследованы поля вдоль дороги Челны-Сарманово.

В настоящее время происки пропавшего продолжаются.