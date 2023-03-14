Индекс промпроизводства в Татарстане в январе 2023 года составил 100%

Индекс промышленного производства в Татарстане по итогам января 2023 года составил 100% в сравнении с аналогичичным месяцем 2022-го. Такая информация содержится в комплексном информационно-аналитическом докладе о социально-экономическом положении республики в первом месяце года.

Для сравнения: в целом по России этот же показатель в январе составил 97,6%. Таким образом республика показала результат выше общероссийского.

Индекс в энергетике снизился на 1,7% (по РФ – плюс 0,7%), а в водоснабжении и утилизации отходов – на 24,2% (по России упал на 7,5%).

Добыча полезных ископаемых в целом в январе 2023 года к январю 2022 года выросла в Татарстане на 3,2% (тогда как по России было зафиксировано почти аналогичное, на 3,1%, но сокращение). А вот в обрабатывающих производствах в январе случилось падение на 1,6%, что сравнимо со среднероссийским минусом в 2,3%.

Сводный индекс в обработке рассчитывается по 21 отрасли, среди них показали рост всего 10. Это лидеры роста 2022 года – производства компьютеров, электронных и оптических изделий (на 66,3%) и электрического оборудования (на 60,4%). Остались в «зоне роста» производства пищевых продуктов и напитков, одежды и кожи, мебели, а также металлургия.

Подробнее читайте в материале «Минус в энергетике, плюс в нефтедобыче: промышленность Татарстана выдала 100% в январе».