Промоутер Хрюнов хочет вывести Алину Загитову на боксерский ринг в конце года

Известный промоутер, организатор боксерских боев Владимир Хрюнов поделился планами устроить бой для олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

Ранее фигуристка провела показательный спарринг по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым в рамках Дня московского спорта в Лужниках.

«Я для Загитовой готов устроить бой, а все девочки, которые хотят выступить в профессиональном боксе, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Это будет очень хороший вечер бокса. Я планирую это сделать в конце года», – цитирует Хрюнова «Матч ТВ».

До этого олимпийская чемпионка объясняла, что занятия боксом могут помочь в фигурном катании.