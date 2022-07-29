Промоутер Хрюнов хочет вывести Алину Загитову на боксерский ринг в конце года
Известный промоутер, организатор боксерских боев Владимир Хрюнов поделился планами устроить бой для олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
Ранее фигуристка провела показательный спарринг по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым в рамках Дня московского спорта в Лужниках.
«Я для Загитовой готов устроить бой, а все девочки, которые хотят выступить в профессиональном боксе, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Это будет очень хороший вечер бокса. Я планирую это сделать в конце года», – цитирует Хрюнова «Матч ТВ».
До этого олимпийская чемпионка объясняла, что занятия боксом могут помочь в фигурном катании.