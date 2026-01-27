news_header_top
Происшествия 27 января 2026 15:20

Прокуроры в РТ в прошлом году добились выплаты 455 млн рублей долгов по зарплате

Фото: «Татар-информ»

В Татарстане за прошлый год по требованию прокуратуры работникам организаций выплатили 455 млн рублей задержанной зарплаты. Об этом сообщил прокурор республики Альберт Суяргулов на заседании коллегии, где подвели итоги работы ведомства и обсудили планы на 2026 год.

Проблемы с выплатами нашли в 38 организациях. Задолженность затронула 1 034 человека. Прокуратура добивалась погашения долгов разными способами, в том числе с помощью цессии – когда обязательства работодателя берут на себя инвесторы и выплачивают деньги сотрудникам.

