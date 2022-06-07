Прокурор ЗВО заявил о наказании 12 офицеров за участие срочников в спецоперации

Двенадцать офицеров Российской армии привлечены к ответственности за участие примерно 600 военнослужащих срочной службы в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил прокурор Западного военного округа Артур Егиев, выступая в Совете Федерации, передает РИА Новости.

«Были установлены факты участия в ней (специальной военной операции — прим. Т-и) военнослужащих срочной службы. На настоящий момент все они возвращены. По всем нарушениям, которые мы выявили, были осуществлены реагирования… Согласно поднадзору прокуратуры ЗВО, потому что там несколько округов подключено, порядка 600 [срочников участвовали]», — рассказал военный прокурор.

При этом, по словам Егиева, были подняты вопросы, «связанные с увольнением с военной службы тех должностных лиц, которые допустили эти нарушения». По его информации, к ответственности привлечены «порядка 12 офицеров».

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил Главной военной прокуратуре выяснить, как на Украине оказались срочники, о чем сообщал «Татар-информ».

Президент России 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении операции пользоваться только сведениями из российских официальных источников. Вскоре был принят закон о наказании (до 15 лет лишения свободы) за информацию о действиях Вооруженных сил РФ, объявленную недостоверной.