Прокурор запросил шесть лет колонии для экс-главы ЗАГСа Татарстана

Фото: Дмитрий Шатров / "Татар-информ"

Сегодня в Вахитовском суде Казани по делу экс-главы ЗАГСа РТ Гульшат Нигматуллиной в прениях выступила сторона обвинения, ее представила старший помощник прокурора Вахитовского района Анна Маркарян.

«Прошу признать виновными и назначить наказание: для Шарафутдиновой – 2 года в колонии общего режима, для Ахметзянова – 2 года колонии общего режима, для экс-начальника Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллиной – 6 лет в колонии общего режима и штраф в 500 тыс. рублей», – сказала она.

По версии следствия, деньги, собранные с сотрудников ЗАГСа, представляли собой так называемые премии. Они начислялись сотрудникам за работу по переводу архивов ведомства с латиницы на кириллицу и их оцифровку.

Эта работа началась по указанию Президента Российской Федерации Владимира Путина несколько лет назад. Целью было создание единого государственного реестра, объединяющего базы данных всех ЗАГСов страны.

По версии следствия, подсудимые собрали с работников около 16,4 млн рублей. Эти средства передавались Нигматуллиной, которая распоряжалась ими по своему усмотрению.

Интересно, что изначально сумма ущерба составляла 800 тыс. рублей, затем выросла до 6,7 млн рублей, а теперь достигла 16,4 млн рублей.