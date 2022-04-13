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Происшествия
13 апреля 2022  14:01
Алина Файзрахманова

В Казани бывшего борца с коррупцией судят за хищение и взятку на 10 миллионов

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Вахитовский суд Казани рассматривает дело экс-руководителя отдела УЭБ и ПК МВД РТ Рустема Нариманова. Он обвиняется в мошенничестве на пять миллионов рублей, а также в получении взятки в такой же сумме. Дело находится на этапе рассмотрения ходатайств, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе суда.

По версии следствия, Нариманов создал липовый завод и сдал его в лизинг, а затем организовал фиктивную поставку оборудования для предприятия в Златоусте.

Поставщиком и получателем стали казанские фирмы «Легион» и «Логистик». Сначала компании заключили договор с «Татлизингом» стоимостью 2,8 млн рублей, а затем они получили грант от Минэкономики еще на 2,2 млн рублей.

Все деньги перевели на счет фирмы «Орион», совладельцем которой является Семен Емельянов, директор «Легиона». После перевода деньги обналичили и похитили. Примечательно, что сам Емельянов проходит по делу в качестве свидетеля.

Затем, по версии следствия, Нариманов потребовал от «Легиона» еще 5 млн рублей взятки за покровительство при проведении проверок.

Вину подсудимый не признает.

#вахитовский районный суд #Мошенничество #взятка
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