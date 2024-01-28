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Прокурор Татарстана поручил организовать проверку после пожара в казанской больнице
Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил организовать проверку по факту задымления в здании городской больницы №18 Казани. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
«Прокуратура Приволжского района Казани совместно с профильными специалистами даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности и при наличии оснований примет меры реагирования», – отметили в ведомстве.
Напомним, сегодня на Мавлютова в здании 18-й горбольницы загорелась лаборатория. Более получаса потребовалось огнеборцам на дорогу и ликвидацию открытого горения. Самостоятельно из горящего здания эвакуировались 22 человека. Пострадавших нет.
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