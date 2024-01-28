МЧС: Пожар на территории 18-й больницы в Казани произошел в лаборатории

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о горении в здании городской больницы №18 поступило сегодня в 13.24.

Прибывшие на место пожарные установили, что происходило выделение густого черного дыма из окон 2 этажа двухэтажного здания. Как выяснилось, загорелась лаборатория на втором этаже.

Площадь пожара составила 80 «квадратов». В 13.58 специалистам удалось справиться с огнем.



По предварительной информации, в результате пожара пострадавших нет. Из здания самостоятельно эвакуировались 23 человека, в том числе 15 посетителей и 7 человек персонала.

К тушению привлекались 59 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России - 38 человек и 12 единиц техники.