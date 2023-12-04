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Прокурор Татарстана почтил память погибших воинов в честь Дня Неизвестного солдата
Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов объявил минуту молчания в память о погибших воинах на сегодняшнем аппаратном совещании в прокуратуре республики. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Накануне, 3 декабря, по всей России отмечали День Неизвестного Солдата. Эта дата выбрана потому, что именно 3 декабря в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Кремля в Александровском саду. Мемориал у кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех, кто не знает, как погибли его родные и близкие и где они погребены.
Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом этого памятного дня.
«Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки», – отметил глава надзорного ведомства РТ.
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