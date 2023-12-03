Военный комиссар РТ почтил память погибших воинов в День Неизвестного солдата

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 3 декабря, в России отмечается День Неизвестного солдата, который призван увековечить память и бессмертный подвиг тех, кто внес свой вклад в разгром врага и чьи имена остались неизвестны.

Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подчеркнул, что эта дата выбрана потому, что именно 3 декабря в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Кремля в Александровском саду. Мемориал у кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех, кто не знает, как погибли его родные и близкие и где они погребены.

Фото: © «Татар-информ»

«Чествуя наших героев, приближавших Победу на фронте и в тылу, ветеранов-победителей, доживших до этого светлого, радостного дня, участников боевых действий послевоенного времени, мы склоняем свои головы перед теми, чей подвиг остался неизвестным», – подчеркнул военный комиссар.

Отдавая дань памяти и глубочайшего уважения тем, кто внес свой вклад в разгром ненавистного врага, мы увековечиваем подвиг тысяч и тысяч наших соотечественников, честно выполнивших свой солдатский долг, указал Погодин.

«Имя твое неизвестно — подвиг твой бессмертен. Слова "Никто не забыт, ничто не забыто" стали символом этого памятного дня. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины», — подытожил военный комиссар РТ.

Напомним, Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов по случаю Дня памяти и скорби к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду заявил, что Россия будет хранить память и правду о Великой Отечественной войне.

«Уверен, мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы делаем и все делать будем, чтобы наша страна, наша родина всегда была великой и могучей державой, и всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям, тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир», – сказал глава государства.