Прокурор РТ рассказал о Нюрнбергском процессе подсудимому по делу о реабилитации нацизма

Прокурор Татарстана запросил 45 тысяч рублей штрафа для 18-летнего казанца Егора Маслова. Его обвиняют в реабилитации нацизма. Сегодня состоялись прения сторон по уголовному делу.

В начале заседания прокурор РТ Альберт Суяргулов напомнил о том, что СССР понес самые большие потери по итогам Второй мировой войны.

«Для начала обратимся к историческим фактам. Как известно, Советский Союз, защищая независимость и другие страны от немецких захватчиков, понес самые большие потери, больше половины которых – это мирные граждане. Международная оценка совершенных в отношении нашей страны преступлений дана 1 октября 1946 года в приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, вошедшем в мировую историю под названием "Нюрнбергский трибунал". Установленные этим приговором преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности являются наиболее тяжкими и опасными нарушениями принципов и норм международного права», – сказал он.

Прокурор РТ Альберт Суяргулов Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

Уголовное дело Маслова он назвал примером того, как необдуманная оценка исторических фактов приводит на скамью подсудимых.

Напомним, Егор Маслов в своих комментариях поддерживал уничтожение Гитлером евреев и цыган. Эти слова, по версии следствия, являются публичным распространением сведений, отрицающих факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси. Эти слова подростка, уверено следствие, одобряют преступления, установленные указанным приговором.

Малограмотный юноша писал в своих комментариях, что, когда немцы заходили на территорию СССР, они угощали людей едой, давали одежду людям, а детям – конфеты. Но большевикам, по словам Маслова, якобы это не понравилось и, дабы разозлить народ, они переодевались в фашистов и сжигали деревни – убивали жителей, выставляя убийцами немцев.

Как отмечал на старте процесса прокурор Татарстана Альберт Суяргулов, эти комментарии расцениваются как публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. К слову, когда один из участников чата указал на ложность информации, предоставленной Масловым, тот ответил, что почерпнул свои «знания» из запрещенной книги.

«Маслов признан вменяемым, в качестве смягчающих обстоятельств предлагаю учесть несовершеннолетие подсудимого на момент совершения преступления, а также первое привлечение к уголовной ответственности, преклонный возраст его бабушки и дедушки, оказание им материальной помощи и перечисление денег в фонд помощи участникам СВО. Отягчающих обстоятельств не установлено. Исходя из этого прошу назначить штраф в размере 45 тысяч рублей», – сказал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.

Телефон, с которого юноша писал комментарии в Сети, прокурор Татарстана попросил уничтожить.

«Ваша честь, уверен, что приговор послужит исправлению подсудимого и будет справедливым предупреждением всем, кто посмеет совершить аналогичное преступление», – подытожил Альберт Суяргулов.

При этом адвокат настаивал на том, что дело необходимо прекратить, чтобы на молодом человеке не было судимости по подобной статье, также он попросил назначить минимальный судебный штраф из-за финансового положения подзащитного.

Он также отметил, что Маслов изменил свои взгляды и перечисляет деньги в фонд участников СВО. Свою вину Егор признал сразу.