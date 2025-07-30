Юноша, обвиняемый в реабилитации нацизма: Увлекся идеями Гитлера из ненависти к педофилу

Понемногу движется к финалу процесс по делу 18-летнего казанца, который в интернете рассказывал альтернативную историю о Великой Отечественной и Второй мировой. Сегодня суд узнал, что для вчерашнего школьника стало причиной изучения идеологии Гитлера.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Начал испытывать неприязнь к людям неславянской внешности, склонным к педофилии»

Верховный суд Татарстана сегодня выслушал показания 18-летнего казанца Егора Маслова, которого обвиняют в реабилитации нацизма через Интернет. Он рассказал, почему решил поддерживать политику Адольфа Гитлера и оставлять соответствующие комментарии.

В начала процесса Егор Маслов заявил, что отказывается от допроса, так как во время предварительного следствия уже давал показания. Он попросил старшего прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления Прокуратуры РТ Алсу Хабибуллину зачитать их.

«Маслов родился и вырос в неполной семье, отца не никогда видел. В семь лет пошел в первый класс в татарскую гимназию. В школе учился хорошо, был общительным. С первого по пятый класс учился в музыкальной школе и занимался спортом. После окончания девятого класса поступил в колледж на связиста, но отчислился из-за финансовых трудностей в семье», – начала оглашать показания гособвинитель.

После отчисления он устроился на работу, спустя какое-то время уволился и оформился как самозанятый – начал работать дизайнером в интернете. К примеру, разработал дизайн футболки для одного из барбершопов в Казани.

«В октябре-ноябре 2023 года я начал интересоваться правыми идеологиями, в том числе стал изучать основы политики Адольфа Гитлера в годы Второй мировой войны. Я стал читать различные статьи, посещать каналы в мессенджере с подобной тематикой и подписываться на них. Основой моего интереса к политике Гитлера стала история, произошедшая в августе 2023 года. После того, как моей 15-летней знакомой несколько дней подряд писал мужчина по имени Вахид и отправлял ей голые фотографии со своим половым органом», – рассказывал Маслов на допросе.

Неизвестный убеждал знакомую Егора, что любит ее и хочет на ней жениться. Она в свою очередь рассказала обо всем Егору. Тогда, объяснил следствию Маслов, он начал испытывать неприязнь к людям неславянской внешности, которые склонны к педофилии.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Был сторонником Гитлера и пытался навязать свои взгляды другим»

В феврале 2024 года Маслов нашел в мессенджере праворадикальную группу, в комментариях обнаружил ссылку на чат людей с праворадикальными взглядами и вступил в него.

«Мне стало интересно, что обсуждают в данном чате, так как интересовался подобной тематикой и был сторонником политики Гитлера. Участников там было около 1,5 тысячи человек. В чате возникла дискуссия, я вступил в нее, так как читал статьи и различные посты на эту тему и был сторонником взглядов Гитлера. Тогда же я опубликовал там несколько комментариев», – рассказывал следствию Маслов.

Егор в своих комментариях поддерживал уничтожение Гитлером евреев и цыган. Эти слова, по версии следствия, являются публичным распространением сведений, отрицающих факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси. Эти слова подростка, уверено следствие, одобряют преступления, установленные указанным приговором.

Малограмотный юноша писал в своих комментариях, что когда немцы заходили на территорию СССР, они угощали людей едой, давали одежду людям, а детям – конфеты. Но большевикам, которых он оскорбительно назвал в своем сообщении, якобы это не понравилось и, дабы разозлить народ, они переодевались в фашистов и сжигали деревни – убивали жителей, выставляя убийцами немцев.

Эти комментарии Маслова, по словам прокурора Татарстана Альберта Суяргулова, расцениваются как публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. К слову, когда один из участников чата указал на ложность информации, предоставленной Масловым, тот ответил, что почерпнул свои «знания» из запрещенной книги.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Я изменился и поменял свои взгляды»

Цель Егора Маслова, судя по его показаниям на следствии, заключалась в том, чтобы убедить участников чата в правильности политики Гитлера и вернуться к ней в настоящее время. Спустя месяц после вступления в тот самый чат Маслова заблокировали из-за ссоры с администратором.

«В настоящий момент я понимаю, что не должен был писать подобные комментарии, которые направлены на одобрение преступлений, установленных Международным военным трибуналом. С весны 2024 года я добровольно отошел от порочных взглядов, перестал интересоваться данной тематикой и поддерживать ее. Я перестал посещать подобные каналы, пересмотрел свои взгляды, в том числе к лицам неславянской внешности. Сейчас тесно сотрудничаю с азербайджанскими и греческими компаниями», – рассказывал Егор Маслов на допросе.

Он предоставил суду характеристики от этих компаний. Показания Маслова закончились словами о признании вины и раскаянии в содеянном. Сегодня судья поинтересовался у Егора, откуда такие мысли вообще появились в его голове.

«Все началось со статей в СМИ о лицах кавказской и среднеазиатской внешности, потом ушел в политику. Также роль сыграла и история с подругой. Были противоречия в моих мыслях, они друг с другом боролись. Одна за праворадикальные взгляды, другая – за советскую власть и так далее. Среди родственников были участники Великой Отечественной войны, прадед и прабабушка строили понтонные мосты. Родственники тоже рассказывали мне о подвигах прабабушек и прадедушек», – объяснил судье Егор Маслов.

К концу заседания Маслов и его адвокат еще раз повторили суду, что он кардинально изменил свои взгляды и сейчас к запрещенным идеологиям и перепискам в мессенджерах относится негативно. Пострадавших в этом деле нет, сам Маслов, чтобы загладить вину, периодически пересылает деньги в фонд помощи участникам СВО. Он также добавил, что его девушка беременна, а сам он помогает своим бабушке и дедушке, у которых живет, оплачивать коммунальные расходы.