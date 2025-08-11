Прокурор РТ попросил суд назначить штраф молодому казанцу по делу о реабилитации нацизма

Егор Маслов

Прокурор Татарстана запросил 45 тысяч рублей штрафа для 18-летнего казанца Егора Маслова. Его обвиняют в реабилитации нацизма.

Сегодня состоялись прения сторон по уголовному делу. В начале заседания прокурор РТ Альберт Суяргулов напомнил о том, что СССР понес самые большие потери по итогам Великой Отечественной войны.

Свою вину Егор Маслов признал. Отягчающих обстоятельств стороной обвинения по делу не найдено, среди смягчающих Суяргулов отметил, что юноша финансово помогает матери, бабушке и дедушке, а также признает свою вину. Исходя из этого, прокурор РТ попросил суд назначить штраф в размере 45 тысяч рублей.

Адвокат Егора Маслова настаивал на том, что дело необходимо прекратить и назначить минимальный судебный штраф из-за финансового положения подзащитного. Он также отметил, что Маслов изменил свои взгляды и перечисляет деньги в фонд участников СВО.

Напомним, Егор Маслов в своих комментариях поддерживал уничтожение Гитлером евреев и цыган. Эти слова, по версии следствия, являются публичным распространением сведений, отрицающих факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси. Эти слова подростка, уверено следствие, одобряют преступления, установленные указанным приговором.

Малограмотный юноша писал в своих комментариях, что, когда немцы заходили на территорию СССР, они угощали людей едой, давали одежду людям, а детям – конфеты. Но большевикам, по словам Маслова, якобы это не понравилось и, дабы разозлить народ, они переодевались в фашистов и сжигали деревни – убивали жителей, выставляя убийцами немцев.

Как отметил прокурор Татарстана Альберт Суяргулов, эти комментарии расцениваются как публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. К слову, когда один из участников чата указал на ложность информации, предоставленной Масловым, тот ответил, что почерпнул свои «знания» из запрещенной книги.