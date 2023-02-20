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Прокурор просил 20 лет на троих, а дали условное: «Свидетели Иеговы»* выслушали приговор
Из зала суда домой сегодня отправились трое осужденных за организацию ячейки секты «Свидетелей Иеговы»*. Двое отделались условными сроками, третий – организатор казанской ячейки и их старейшина – успел отсидеть весь свой срок в СИЗО. Приговор суда оказался в разы мягче того, что запрашивало гособвинение. Подробности в «Татар-информе».
Неожиданно закончился сегодня многолетний процесс по делу участников ячейки «Свидетелей Иеговы»*. Точку в деле поставил Вахитовский районный суд Казани.
Всех троих подсудимых – супругов Лейсан и Андрея Бочкаревых и их приятельницу Татьяну Обижествит – суд признал виновными в создании ячейки экстремистской организации и участии в ней. Однако решение суда получилось достаточно мягким – все трое из зала заседаний отправились по домам. Пришедшие на процесс многочисленные друзья подсудимых громко им аплодировали, а на выходе встречали с цветами и подарками.
«Мы не откажемся от своей религии. Нас судят ни за что. Это наша вера. И вообще сейчас не хочется думать о чем-либо. Сомневаюсь, что все будет радужно», – рассказала перед оглашением приговора «Татар-информу» Лейсан Бочкарева.
Бежали из Челнов, чтобы не попасть под следствие
В поле зрения сотрудников полиции супружеская чета и их знакомая попали в январе 2020 года. Лейсан Бочкарева и Татьяна Обижествит остались под подпиской о невыезде, Андрея Бочкарева отправили в СИЗО. Именно он, по версии следствия, был организатором казанской ячейки, занял в иерархии иеговистов* самое высокое положение и стал старейшиной.
Во время обысков в квартирах задержанных оперативники изъяли запрещенную литературу, компьютеры и телефоны. Выяснилось, что ячейка секты действовала с марта 2018 года – именно тогда Бочкаревы приехали в Казань из Набережных Челнов. Не исключено, что супруги бежали из города, когда в отношении челнинских организаторов ячейки «Свидетели Иеговы»* было возбуждено уголовное дело. К слову, их дело год назад дошло до финала – все участники отделались условными сроками.
«Верховный суд мне не запрещал делиться своим вероисповеданием. Даже сейчас я вам могу сказать, что Бога зовут Иегова. Получается, что в данный момент я с вами уже делюсь. Если мы и собирались со своими единомышленниками, то это тоже запрещено? Мы общались на разные темы, это были обычные дружеские встречи», – настаивала в суде Бочкарева.
«Я понял, что здесь преследуются не религиозные цели, а политические и корыстные»
О том, что «Свидетели Иеговы»* – организация со своей жесткой иерархией и главным офисом в США, рассказал суду житель Казани некий Шигапов, в прошлом адепт секты. Сам лично прийти на заседание свидетель не смог или побоялся. Его показания зачитали.
Все люди, попадающие в секту, по словам Шигапова, делятся на крещеных и некрещеных возвещателей, проповедников, пионеров, разъездных надзирателей. Высшая ступень, которую можно занять в этой структуре, – старейшина. Нередко сектанты собирались в квартире у Обижествит и изучали Библию.
Шигапов познакомился с Бочкаревым в 1999 году в Нижнекамске. Уже тогда, по рассказам бывшего адепта, Андрей показался ему фанатичным человеком. Мол, жил только по канонам «Свидетелей Иеговы»*, изучал учения даже в местах лишения свободы, где, к слову, неоднократно оказывался. Позже в секту пришла Лейсан, между молодыми людьми сразу закрутился роман, и вскоре они поженились. На встречах иеговистов* пара всегда держалась вместе.
«В случае если мнение адепта противоречило учениям иеговистов*, на него оказывалось психологическое воздействие. Там подавлялась свобода мыслей, совести, слова. Люди, попавшие туда, должны были отказаться от переливания крови, образования, работы на военных объектах, общения с инакомыслящими, даже если это их родные и близкие. Впоследствии я понял, что здесь преследуются не религиозные цели, а политические и корыстные», – подытожил Шигапов.
Назначенные три года лишения свободы успел отсидеть в СИЗО
Между тем Лейсан и Андрей Бочкаревы и Татьяна Обижествит настаивали: их религия – дело добровольное. Если и были встречи, то только дружеские, а все доводы о том, что иеговисты* могут легко поставить под угрозу жизнь и здоровье человека, вовсе называли абсурдом. Напомним, что в 2017 году Верховный суд РФ признал деятельность «Свидетелей Иеговы»* экстремистской, в том числе и из-за того, что их вероисповедание запрещало переливание крови.
Переливать себе чужую кровь для участников секты означало «пожирать чужую душу». Поэтому в паспорте каждый из иеговистов* держал бумажку с запиской: «Никакой крови».
«Это все клевета. Я сама болею, и чтобы поддерживать свое здоровье, мне приходится принимать препараты на основе крови. Жить хочется абсолютно всем», – отметила в беседе с агентством Бочкарева.
Оглашение приговора заняло несколько минут – суд ограничился лишь вводной и резолютивной частью. Все это время супруги не спускали друг с друга глаз. В прениях прокурор запросил для всех троих больше 20 лет лишения свободы. Однако решение суда оказалось мягче в разы – Лейсан Бочкарева получила два с половиной года условно, ее приятельница Татьяна Обижествит на полгода меньше и тоже условно.
Андрея Бочкарева приговорили к трем годам лишения свободы. Однако весь свой срок организатор ячейки уже отсидел в СИЗО, по решению суда его выпустили из-под стражи. Вместе с супругой он отправился домой.
Будет ли прокуратура обжаловать такой приговор, станет понятно чуть позже.
* Организация, деятельность которой признана Верховным судом РФ экстремистской и запрещена на территории России.
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