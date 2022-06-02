Прокурор о казанском пиротехнике: «Из-за него люди могли сгореть заживо»

Дело о том, как житель Казани Эрик Нуреев устроил взрыв в жилом доме на улице Батыршина и едва не погубил полицейских и соседей, вместе с присяжными продолжает рассматривать Верховный суд Татарстана. Сегодня процесс вышел на финишную прямую, в прениях выступила сторона гособвинения. Прокурор просил присяжных заседателей признать Нуреева виновным.

Бывший сотрудник Казанского порохового завода, который годами хранил у себя дома порох и боеприпасы, рассказал, что устраивать пожар в доме и тем более покушаться на жизнь полицейских он не собирался. Все вышло совершенно случайно.

Напомним, что в апреле минувшего года к нему с обыском нагрянули полицейские. Кто-то сообщил стражам порядка, что Нуреев хранит у себя дома взрывчатку.

«Когда полицейские приехали к нему домой, они потребовали у Нуреева выдать все запрещенные вещества. Однако он отказался. В его квартире, в куче мусора, стражи порядка нашли патроны, взрывчатые вещества, порох. Все это осторожно вынесли в подъезд и вызвали взрывотехника, который заверил, что угрозы самовоспламенения нет», – отметил государственный обвинитель Наиль Уразбаев.

Сомнений в том, что Нуреев виновен в поджоге боеприпасов, у гособвинения не осталось. В деле есть несколько экспертиз и показания свидетелей, которые указали на то, что подсудимый поджог их.

«Версия подсудимого о том, что взрыв произошел из-за того, что он случайно пнул ногой припасы, несостоятельна. Экспертиза показала, что данные вещества могли загореться только при контакте с огнем. К тому же, в деле есть свидетели, которые рассказали, как Нуреев подошел к припасам и "поднес огонек"», – обратил внимание присяжных прокурор.

Единственное, в чем признал свою вину Нуреев, это то, что он вынес с завода порох и хранил его у себя дома. При этом ему предъявлен целый «букет» обвинений: умышленное уничтожение чужого имущества, незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушение на убийство с особой жестокостью двух и более лиц. Последние две статьи – самые серьезные. Если его вина будет доказана, ему грозит пожизненное лишение свободы.

«Он прекрасно понимал, что из-за его действий могут погибнуть люди. Сгореть заживо или задохнуться. Но он пренебрег этим», – закончил свое выступление прокурор.

В ближайшее время присяжные выслушают адвоката Нуреева и его самого. После этого они удалятся в совещательную комнату для принятия решения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани из жилого дома из-за пожара эвакуируют жильцов. Выяснилось, что возгорание произошло из-за пороха, который взорвался в квартире одного из жильцов.

Следствие установило, что взрыв устроил хозяин квартиры. Он поджог взрывоопасные вещества, которые обнаружили в его квартире во время обыска.

Мужчину задержали на месте, Советский районный суд Казани отправил его в СИЗО.