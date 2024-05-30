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Прокурор Казани во время сказкотерапии прочитал «Маленького принца» пациентам ДРКБ
Накануне в Семейном доме ДРКБ прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов прочитал сказку пациентам ДРКБ. В рамках сказкотерапии дети и родители послушали произведение «Маленький принц» писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Основная цель сказки в том, что нужно дорожить теми, кто рядом, кто заботится о вас. Ценить родителей и всех тех, кто помогает выздоравливать: врачей, медсестер, ваших воспитателей и учителей. Всегда благодарите за все, что у вас есть», — отметил Артур Шарипов.
Проект «Сказкотерапия» проходит уже более девяти лет. Его инициатором стала член Комиссии по правовым вопросам и общественному контролю Общественной палаты РТ Анастасия Исаева.
«Татар-информ» рассказывал, что через сказку ребенка можно научить не только простым или бытовым вещам. С помощью сказкотерапии можно дать маленькому человеку целую инструкцию – памятку о том, как справляться с собственными эмоциями, подробнее в материале «Чтение с правильными смыслами»: что такое сказкотерапия и как она помогает детям».
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