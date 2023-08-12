«Чтение с правильными смыслами»: что такое сказкотерапия и как она помогает детям

Аделина Юсупова прониклась детской литературой, погрузилась в мультфильмы и изучила многие исторические и современные сказки

Фото предоставлено Аделиной Юсуповой

В каждой истории есть скрытый смысл

По первому образованию 26-летняя Аделина Юсупова архитектор. В погоне за мечтой – построить и открыть идеальную школу – она поняла, что педагогика требует постоянного саморазвития, и приняла решение получить второе высшее образование детского психолога-педагога.

В процессе обучения Аделина прониклась детской литературой, погрузилась в мультфильмы и изучила многие исторические и современные сказки.

«Книга – тот формат, который может помочь детям изучить самое важное и ценное в этом мире», – уверена она.

Девушка начала писать свою сказку, потом привлекла многих талантливых людей, авторов и иллюстраторов – так и получился целый сборник разных сказок, презентация которого прошла сегодня в Национальной библиотеке Республики Татарстан.

Каждая глава сборника несет в себе свой смысл и содержит мораль, развивая эмоциональный интеллект у детей. Этот интеллект улучшает социальные навыки ребенка и помогает ему бороться со страхами. В психологии этот метод получил название «сказкотерапия».

Девушка начала писать свою сказку, потом привлекла многих талантливых людей, авторов и иллюстраторов – так и получился целый сборник разных сказок Фото предоставлено Аделиной Юсуповой

Как работает сказкотерапия?

Аделина уверена, что сказкотерапия – очень тонкий и глубокий современный метод обучения и развития детей.

«У детей образное мышление. Герой сказки, будь то волчонок или бабочка, может закрепиться в голове и будет помогать человеку, даже когда ему исполнится 40 лет и у него появятся собственные дети. Герой будет всплывать у него в памяти, оказывать поддержку и советовать, как поступить в той или иной ситуации», – объясняет она.

Вне зависимости от возраста для любого человека важны горизонтальные связи – те люди, с которыми можно поговорить наравне. Но если у взрослых таких связей много, то у детей их гораздо меньше.

«Например, ребенок встречается с персонажем, который очень любит завязывать шнурки, каким-нибудь зайчонком или бельчонком. И герой этот тоже маленький, область ответственности у него такая же. И у ребенка, который стоит на той же горизонтали, что и персонаж, возникает мотив и желание поступать так же, как он», – рассказывает Аделина.

Родители, конечно, могут прививать ребенку положительные качества на собственном примере, но он все равно понимает, что мама и папа – люди взрослые, им дозволено больше, догадывается, что зона ответственности у них шире, и может не воспринимать информацию. А бельчонок и зайчонок из сказки – такие же дети, как и он сам, с них ребенку проще брать пример.

«Сказка – это возможность для мамы и папы, учителя или любого другого неравнодушного человека оказаться в роли какого-то персонажа, построить с ребенком доверительные отношения и донести до него правильные смыслы», – отмечает девушка.

По ее словам, книга не дает четких инструкций, что именно нужно делать, но подсказывает правильные решения через истории различных персонажей.

«Через сказку ребенка можно научить не только завязывать шнурки. Если заложить в истории определенные смыслы, они станут для человека поддержкой, когда он пойдет в школу, когда будет искать партнера по жизни. Он будет помнить о ценности дружбы, будет знать, что значит быть ответственным», – рассказывает собеседница «Татар-информа».

Книготерапия подходит детям, которые уже умеют читать, то есть с 6 лет и практически до совершеннолетия. Аделина отметила, что некоторые из историй сборника, посвященные развитию эмоционального интеллекта, могут быть полезны и взрослым.

Сказкотерапия – очень тонкий и глубокий современный метод обучения и развития детей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Любую трудность можно преодолеть с помощью сказки»

Аделина Юсупова уверена, что каждый родитель при желании может сам придумать полезную для ребенка историю.

«Любой затруднительный момент в воспитании детей можно решить через грамотную сказку», – отмечает она.

Например, ребенок не хочет одеваться по погоде – на улице холодно, а он отказывается от теплой куртки и штанов.

«Мама сразу же сочиняет сказку, например, о ежике, которому надо идти в лес, чтобы увидеть уникальных птиц, которые живут там только зимой. Ежик тоже не хотел одеваться, даже хотел выйти гулять в совсем легких вещах. Но одумался и тепло оделся, несмотря на то что ему, неповоротливому и с иголками на теле, это далось нелегко. И вот он дошел до леса и увидел самых прекрасных птиц. Так и ребенок, тепло одевшись, сможет насладиться всеми красотами зимы», – приводит пример автор книги.

То есть у ребенка появится мотивация поступить так же, как и персонаж, который в чем-то на него похож.

Аделина посоветовала всем родителям сочинять такие истории на ходу и использовать эту психологическую хитрость для благополучия своих детей.

Книга не дает четких инструкций, что именно нужно делать, но подсказывает правильные решения через истории различных персонажей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если ребенок сможет признать, что злится, ему станет легче»

Через сказку ребенка можно научить не только простым или бытовым вещам. С помощью сказкотерапии можно дать маленькому человеку целую инструкцию – памятку о том, как справляться с собственными эмоциями.

«У детей может возникать агрессия, зависть, чувство вины, обиды, злости, это может существенно сказываться на качестве и яркости их жизни. Если ребенок научится идентифицировать свои эмоции и чувства, называть их, например, признавать вслух: «Я сейчас злюсь», его злость будет уменьшаться в несколько раз», – замечает автор книги.

Ребенку не должно быть стыдно признаться, что он испытывает ту или иную эмоциональную проблему. Научиться делать это ему помогут персонажи из историй сборника.

«В нашем сборнике интерактивных книг ключевое – это эмоциональный интеллект. Основной посыл: ты есть, ты важен и нужен, все твои эмоции нужны и важны. Даже есть иллюстрация, где все эмоции выстроились, как чирлидеры, в пирамиду. На самом верху находится радость, ведь только благодаря всем эмоциям можно ее испытать. Так мы объясняем ребенку, что они команда. И если ребенок злится или стыдится – это не значит, что он плохой человек», – подчеркивает Аделина Юсупова.