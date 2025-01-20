«Прокуренные душегубки»: мэр Челнов отреагировал на просьбы вернуть маршрутки

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отреагировал на просьбы горожан вернуть микроавтобусы марки «ГАЗель» на старые маршруты. На аппаратном совещании он заявил, что власти «не готовы вернуть душегубки, которые являются источником повышенной опасности». Ответственным руководителям Магдеев поручил вести разъяснительную работу с челнинцами.

«Разъясняйте людям ситуацию. Еще раз подчеркиваю, пока мы работаем по минимальному варианту, нам дополнительно в город нужно еще минимум 70 автобусов. Как появится дополнительно 70 автобусов, а они появятся, появятся и дополнительные маршруты. Поэтому, как есть скажите, что у нас сегодня не хватает 70 автобусов. Я это нигде не услышал изначально. Поэтому мы маршрутную сеть готовим под 200 автобусов, пока их у нас в наличии 135. И поэтому ряд маршрутов мы совместили», — объяснил мэр сложившуюся ситуацию.

Комментируя обращения челнинцев с призывами вернуть автобусы малой вместимости, Магдеев ответил на них категоричным отказом.

«Есть обращения: давайте вернем автобусы малой вместимости, но я не готов. Я думаю, что жители тоже не готовы к тому, чтобы вернуться опять в эти душегубки», — выразил уверенность мэр.

Он назвал «прокуренные» «ГАЗельки» источником повышенной опасности, а культуру водителей и вовсе раскритиковал, отметив, что те не раз были замечены нетрезвыми.

«Были, есть и остаются источником повышенной опасности. Культура обращения с пассажирами… Сколько мы этим вопросом занимались, управы на них не было, хамство доходило до того, что на автобусах малой вместимости попадались водители в нетрезвом состоянии. Как это можно понимать? Никакого предрейсового осмотра не было. Поэтому я думаю, что мы выбрали правильный путь, хотя он более затратный для бюджета», — подчеркнул руководитель города.

Магдеев также обратил внимание на безналичную оплату в автобусах большой вместимости, которая позволяет избежать серых схем.

«96% оплаты идет безналично. Помните все эти махинации в автобусах малой вместимости, в этих душегубках, когда заставляли перечислять на телефон, наличкой баловались. Всё, мы эту лавочку закрыли, возврата к этому не будет. Никаких серых схем и махинаций», — заверил Магдеев.

Мэр также сообщил, что в этом году из городского бюджета будет выделено 600 млн рублей на дотации городскому транспорту. И напомнил, что проездные билеты начнут действовать с 1 февраля, стоимость ежемесячного проездного будет 2400 рублей на автобус и 1600 — на трамвай.

«Наши жители достойны хороших условий в городском пассажирском транспорте. Нет этих вонючих прокуренных „ГАЗелей“, которые только вчера были на маршрутах. Мы уверены, что возврата к тому, что было, не будет. И приложение [„Транспорт“ с графиком движения] должно быть, и водители клиентоориентированы», — резюмировал Магдеев.

С 1 января в Набережных Челнах идет «обкатка» обновленных автобусных маршрутов. Новая схема вызвала массу нареканий горожан. Мэр Автограда Наиль Магдеев отметил, что схема пока не окончательная и власти постараются учесть каждое обращение от жителей.