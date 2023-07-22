Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Прокуратура взяла на контроль проверку по ДТП в Татарстане, где погибли дети
Сотрудники надзорного ведомства взяли на контроль установление всех обстоятельств ДТП в Новошешминском районе РТ, где погибли дети, сообщает и.о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.
«На место происшествия выехал прокурор района Руслан Гизятов. По факту аварии организована доследственная проверка, ее ход контролирует районная прокуратура», – отметили в ведомстве.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что трагедия произошла сегодня в районе пяти часов утра на перекрестке автодороги Р 239 «Казань-Оренбург». Автомобиль Renault, в котором находились пять человек, в том числе трое детей, столкнулся с грузовым автомобилем MAN.
В результате ДТП двое детей погибли, еще одного подростка увезли на скорой в больницу.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа