Прокуратура взяла на контроль проверку по ДТП в Татарстане, где погибли дети

Сотрудники надзорного ведомства взяли на контроль установление всех обстоятельств ДТП в Новошешминском районе РТ, где погибли дети, сообщает и.о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.

«На место происшествия выехал прокурор района Руслан Гизятов. По факту аварии организована доследственная проверка, ее ход контролирует районная прокуратура», – отметили в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что трагедия произошла сегодня в районе пяти часов утра на перекрестке автодороги Р 239 «Казань-Оренбург». Автомобиль Renault, в котором находились пять человек, в том числе трое детей, столкнулся с грузовым автомобилем MAN.

В результате ДТП двое детей погибли, еще одного подростка увезли на скорой в больницу.