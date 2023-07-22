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Двое детей погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Новошешминском районе РТ
Сегодня рано утром в Новошешминском районе РТ вблизи села Татарское Утяшкино произошло ДТП, в котором погибли двое подростков, еще один ребенок госпитализирован. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
Трагедия произошла сегодня в районе пяти часов утра на перекрестке автодороги Р 239 «Казань-Оренбург». Автомобиль Renault, в котором находились пять человек, в том числе трое детей, столкнулся с грузовым автомобилем MAN.
В результате ДТП двое детей погибли, еще одного подростка увезли на скорой в больницу.
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