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Руc Тат
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Происшествия 22 июля 2023 11:00

Двое детей погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Новошешминском районе РТ

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Сегодня рано утром в Новошешминском районе РТ вблизи села Татарское Утяшкино произошло ДТП, в котором погибли двое подростков, еще один ребенок госпитализирован. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: Очевидцы

Трагедия произошла сегодня в районе пяти часов утра на перекрестке автодороги Р 239 «Казань-Оренбург». Автомобиль Renault, в котором находились пять человек, в том числе трое детей, столкнулся с грузовым автомобилем MAN.

В результате ДТП двое детей погибли, еще одного подростка увезли на скорой в больницу.

  • Очевидцы
  • Очевидцы
#ДТП жертвы #погибли дети
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