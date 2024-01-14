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Прокуратура выясняет обстоятельства смерти ребенка в казанском детском саду
Прокуратура Татарстана устанавливает обстоятельства гибели ребенка в детском саду Казани. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По предварительным данным ведомства, трагедия произошла 12 января. Около 12.00 воспитанников уложили спать. В 15.10 воспитатели стали будить детей, но одна из девочек не проснулась и не подавала признаков жизни. Сразу после этого сотрудники детсада вызвали скорую помощь. Фельдшеры констатировали смерть ребенка.
На место происшествия выезжал прокурор Ново-Савиновского района Казани Антон Чураков.
«Организована проверка соблюдения требований законодательства об образовании, в части обеспечения надлежащего присмотра и ухода за воспитанниками», – указали в прокуратуре.
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