Прокуратура выясняет обстоятельства смерти ребенка в казанском детском саду

Прокуратура Татарстана устанавливает обстоятельства гибели ребенка в детском саду Казани. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По предварительным данным ведомства, трагедия произошла 12 января. Около 12.00 воспитанников уложили спать. В 15.10 воспитатели стали будить детей, но одна из девочек не проснулась и не подавала признаков жизни. Сразу после этого сотрудники детсада вызвали скорую помощь. Фельдшеры констатировали смерть ребенка.

На место происшествия выезжал прокурор Ново-Савиновского района Казани Антон Чураков.

«Организована проверка соблюдения требований законодательства об образовании, в части обеспечения надлежащего присмотра и ухода за воспитанниками», – указали в прокуратуре.