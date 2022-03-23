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Ру Тат
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Происшествия
23 марта 2022  11:57
Полина Шевчук

Прокуратура выясняет обстоятельства падения подростка с заброшенного гаража в Челнах

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После падения 14-летнего мальчика с заброшенного гаража в Челнах прокуратура Автограда начала проверку. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Будут установлены причины происшествия, а также дана правовая оценка действия или бездействию собственника здания.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне возле дома 19/01 в заброшенном гараже подросток упал с высоты десяти метров. Мальчик получил различные переломы и ушибы.
 

#Прокуратура РТ #прокурорская проверка #ребенок упал с высоты
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