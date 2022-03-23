Прокуратура выясняет обстоятельства падения подростка с заброшенного гаража в Челнах

После падения 14-летнего мальчика с заброшенного гаража в Челнах прокуратура Автограда начала проверку. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Будут установлены причины происшествия, а также дана правовая оценка действия или бездействию собственника здания.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне возле дома 19/01 в заброшенном гараже подросток упал с высоты десяти метров. Мальчик получил различные переломы и ушибы.

