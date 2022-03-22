В Челнах спасатели передали медикам подростка, который упал с высоты в заброшенном гараже

Сегодня вечером по номеру вызова экстренных служб 112 сообщили о том, что в Набережных Челнах, возле дома 19/01 в заброшенном гараже 13-летний подросток упал с высоты десяти метров. Мальчик получил различные переломы и ушибы.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место прибыли спасатели, которые с помощью альпинистского снаряжения, трехколенной лестницы и носилок перенесли пострадавшего подростка и передали его врачам скорой помощи. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.