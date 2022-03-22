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Ру Тат
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Происшествия
22 марта 2022  20:09
Павел Климчак

В Челнах спасатели передали медикам подростка, который упал с высоты в заброшенном гараже

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Сегодня вечером по номеру вызова экстренных служб 112 сообщили о том, что в Набережных Челнах, возле дома 19/01 в заброшенном гараже 13-летний подросток упал с высоты десяти метров. Мальчик получил различные переломы и ушибы.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

На место прибыли спасатели, которые с помощью альпинистского снаряжения, трехколенной лестницы и носилок перенесли пострадавшего подростка и передали его врачам скорой помощи. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#спасатели #подросток
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