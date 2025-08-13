Прокуратура вынесла предупреждение челнинцам, которые выложили видео с атакой БПЛА

Прокуратура Тукаевского района впервые вынесла предупреждение двоим жителям Набережных Челнов, которые выложили в социальную сеть видео, как украинский беспилотник атаковал строящийся логистический центр.

Напомним, накануне Республика Татарстан подвергалась массированной атаке вражеских дронов. Девять БПЛА были перехвачены и сбиты над территорией республики. К счастью, никто не пострадал.

Между тем в интернете появились видео атаки вражескими БПЛА, которые сделали очевидцы. Силовики установили тех, кто именно сделал эту запись, – видео обнаружилось в телефонах двоих челнинцев.

Как стало известно «Татар-информу», надзорное ведомство предупредило их, что распространение таких материалов противоречит требованиям федерального законодательства, регулирующего вопросы защиты информации, национальной обороны, а также противодействия терроризму. Подобные действия могут помочь врагу скорректировать новые удары.

Прокуратура напомнила, что за подобное предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной. Обоим челнинцам настоятельно рекомендовали удалить видео и впредь не распространять подобные записи.