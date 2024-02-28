После гибели рабочего на стройке станции казанского метро возбуждено уголовное дело

После гибели рабочего на стройке станции метро в Казани возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, трагедия произошла ночью 19 февраля. На стройке станции метро «10-й микрорайон» бетонщик упал в металлическую емкость на дне котлована. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков.

Прокуратура Казани совместно со специалистами провела проверку и выявила нарушения уголовного законодательства. Расследование уголовного дела взято на контроль в городской прокуратуре.