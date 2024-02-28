news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 28 февраля 2024 11:19

После гибели рабочего на стройке станции казанского метро возбуждено уголовное дело

Скопировать ссылку

После гибели рабочего на стройке станции метро в Казани возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, трагедия произошла ночью 19 февраля. На стройке станции метро «10-й микрорайон» бетонщик упал в металлическую емкость на дне котлована. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков.

Прокуратура Казани совместно со специалистами провела проверку и выявила нарушения уголовного законодательства. Расследование уголовного дела взято на контроль в городской прокуратуре.

#погиб рабочий #Уголовное дело
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100