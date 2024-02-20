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Происшествия 20 февраля 2024 14:40

На стройке станции казанского метро погиб рабочий, прокуратура начала проверку

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Прокуратура Казани выясняет обстоятельства гибели рабочего на стройке станции метро. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Предварительно, трагедия произошла ночью 19 февраля около 00.20. Во время производства работ на стройке станции метро «10-й микрорайон» бетонщик упал в металлическую емкость на дне котлована. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков.

Прокуратура совместно со специалистами проверяет соблюдение требований законодательства об охране труда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении требований безопасности при ведении строительных и иных работ.

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